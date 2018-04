God of War – Trolle im neusten Video vorgestellt

Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studios stimmen auf die nahende Veröffentlichung von „God of War“ ein. Im neusten Video dreht sich alles um die Trolle im Spiel. Unterhalb des Artikels haben wir euch den neuen Trailer eingebunden.

In nur wenigen Tagen wird Kratos neues Abenteuer exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht und kein Tag vergeht ohne was neues vom Action-Adventure zu hören. Heute stellen uns die Verantwortlichen die riesigen Trolle vor, die sich im Spielverlauf Kratos und Atreus in den Weg stellen werden. Dabei soll jeder Troll ein Individuum darstellen, jeder mit einer eigenen Hintergrundgeschichte und Daseinsberechtigung in der Welt von „God of War“. Sie erhalten nicht nur unterschiedliche Namen spendiert sondern unterscheiden sich auch äußerlich voneinander.

In „God of War“ schlüpfen die Spieler erneut in die Haut des Anti-Helden Kratos. Kratos und sein Sohn Atreus begeben sich auf ein unvergeßlichen Abenteuer durch die nordische Mythologie. Sie wollen die Asche von Kratos Frau und Atreus Mutter auf dem höchsten Berg verstreuen, so wie es ihr letzter Wunsch war, doch die Götter des Nordens mögen es gar nicht einen Fremden in ihrem Land zu sehen, der auch noch ihre Bräuche zu entweihen versucht. Dementsprechend entwickelt sich das Vorhaben zu einem weitaus problematischeren Unterfangen als zunächst gedacht.

„God of War“ wird am Freitag dem 20. April 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht.