God of War – Seht euch erstes pures Gameplay an

Auf Youtube ist ein erstes umfangreiches Gameplay Video zum neusten Kratos-Abenteuer „God of War“ aufgetaucht, welches mit großer Wahrscheinlichkeit wieder gelöscht wird, da das Embargo für den Titel erst am kommenden Montag fallen wird. Ihr solltet also schnell sein, wenn ihr euch jetzt schon einen guten Einblick vom Gameplay verschaffen wollt. Das Video seht ihr unterhalb des Artikels.

„God of War“ wird am 20.April 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht. Im Gegensatz zum Vorgänger wird sich Kratos aber nicht mehr durch die griechische Mythologie schnetzeln, was sich auch als äußerst schwierig gestalten sollte, hat er doch in seinem letzten Abenteuer alle Götter ermordet und ganz Griechenland ins Chaos gestürzt. Im neusten Abenteuer kämpft sich Kratos in Begleitung seines Sohnes Atreus durch die nordische Mythologie. Wie wir bereits wissen, wird das neue Abenteuer die Spieler gut 35 Stunden unterhalten können, zudem warten abseits des Weges optionale Bosse darauf von euch entdeckt zu werden und wer das Abenteuer abschließt kann dennoch zu den vorigen Arealen zurückkehren, um unentdeckte Geheimnisse zu lüften.