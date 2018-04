God of War – Hört euch jetzt schon den Soundtrack auf Spotify an

Kurz vor der Veröffentlichung von „God of War“ hat Sony den Soundtrack zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch über Spotify anhören könnt. Also bringt euch schon mal in Stimmung.

Exakt sechs Tage trennen uns vom größten und bestbewertesten (Metascore 95) Abenteuer in der „God of War“-Saga und wer bereits jetzt den Soundtrack zum Spiel genießen möchte, der kann sich alle Musikstücke über Spotify anhören. Bear McCreary komponierte die Musikstücke, welche allesamt von einem Orchester eingespielt wurden, welches bereits im Rahmen der E3 2016 im Shrine Auditorium zum Einsatz kam.

„Ich habe neue Melodien komponiert und mit exotischen Instrumenten und Sprachen gearbeitet, die in Nordeuropa Tradition haben“, so McCreary. Inspiriert von der „unglaublich emotionalen Handlung des neuen Spiels“ habe er versucht, die musikalische Sprache von Kratos völlig neu zu erfinden und ein unerwartet schönes Leitmotiv für diese Figur zu schaffen. Ob ihm sein Vorhaben gelungen ist, könnt ihr ab sofort selbst beurteilen.

„God of War“ wird am 20. April 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht.