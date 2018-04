God of War – Designer hat es zu 100% durch und verrät Spielzeit

In nur 17 Tagen, genauer am 20.April 2018, wird das Action-Adventure „God of War“ exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht. Jetzt hat sich Director Cory Balrog erneut zur Spielzeit geäußert und dabei verraten wie viel Spielzeit ein System-Designer des Unternehmens für den 100 prozentigen Abschluss benötigt hat.

Wie viel Zeit wird man eigentlich mit dem neuem „God of War“ beschäftigt sein? Diese Frage stellen sich Spieler immer wieder bei etlichen spielen, denn die Spielzeit wird oft auch mit dem Kaufpreis aufgewogen. Der Director Cory Balrog widmete sich in einem aktuellen Statement zum Umfang von „God of War“ und liefert euch eine Antwort darauf. Laut seiner Aussage hat ein System-Designer 43 Stunden gebraucht um das Spiel zu komplettieren. Zu beachten sei aber, dass dieser selbst an den Sammelgegenständen und Nebenaufgaben beteiligt war und deren Aufenthaltsort genau kannte. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass man für den 100 prozentigen Abschluss deutlich mehr Zeit benötigen wird.

„Er arbeitete zuvor an einem Großteil der Erkundings-Inhalte und an den Aufgaben außerhalb der Kernstory. Also hatte er nicht viel vom Kern der Geschichte mitbekommen. Dieser Teil war neu für ihn, also hat es an dieser Stelle ein wenig gedauert. Aber alles andere ist ziemlich beeindruckend, wenn man berücksichtigt, dass er wusste, was zu tun war“, so Cory Barlog. Im letzten Jahr sprach Barlog davon, dass der durchschnittliche Spieler zwischen 25 und 35 Stunden mit „God of War“ beschäftigt sein wird. Dabei hat dieser jedoch nur die Spielzeit für die Hauptgeschichte und einige Nebenaufgaben gemeint. Wie lange man tatsächlich für den Titel benötigt, könnt ihr bereits in wenigen Tagen selbst herausfinden.