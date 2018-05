God of War [2018] – Was lange währt…

Lange Zeit ist es ruhig gewesen um Kratos, den griechischen Götterschlächter, doch Anno 2018 hören wir erneut eine Geschichte die mit Göttern und ihrem Ende zu tun hat- Wir hätten allerdings erwartet das es mit dem Ende nicht unbedingt das potentielle Ende unseres Lieblingsprotagonisten der Mythologie schlechthin betrifft. Aber dazu später mehr. Zuerst einmal haben auch wir uns schrecklich viel Zeit gelassen mit einem passenden Review. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen erreichte uns das Spiel nicht gerade frühzeitig zum anderen hat uns das Schreckgespenst der DSVO eiskalt erwischt und mehr Arbeit verursacht als erwartet. Wir haben uns ein bisschen ähnlich gefühlt wie Kratos bei der Götterjagd, doch dieses Mal soll alles anders kommen.

Kratos, der ehemalige Herrscher des Olymp hat einen neuen Weg eingeschlagen. Er ist in den Norden gegangen, ist sesshaft geworden und hat eine Frau gefunden. Mit ihr hat er wohl einen Sohn gezeugt. Doch als der Tag kommt an dem Kratos Frau stirbt, Atreus Mutter, bekommen die beiden Besuch. Dieser offenbart sich allerdings nicht nur als vorlauter Wikinger der Streit, oder eine Mutprobe sucht. Schnell wird der letzte Wunsch von Atreus Mutter, das ihre Asche auf dem höchsten Gipfel verteilt werden soll zu einem Abenteuer das für Vater und Sohn zu mehr als nur einer Probe werden soll. Wir haben das Spiel komplett für euch durchgezockt, inkl. dem geheimen Ende und dabei herausgefunden wie sich Kratos als Vater so schlägt, wen er schlägt, was er schlägt und so weiter…

… natürlich so Spoilerfrei wie möglich!