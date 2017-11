God Eater 3 erscheint für PS4

Vor einigen Wochen wurde seitens Bandai Namco Entertainment das Action-Rollenspiel „God Eater 3“ mit einem Trailer angekündigt, jedoch blieb man der Antwort schuldig für welche Plattformen denn das Rollenspiel erscheinen wird. Nun sind nähere Details hierzu auf dem südkoreanischen Blog von Bandai Namco Entertainment aufgetaucht, die zumindest die Playstation 4 als Plattform bestätigen. Den Ankündigungstrailer findet ihr unterhalb des Artikels.

„God Eater 3“ versetzt die Spieler in eine Zeit, in welcher die letzte Schlacht mehrere Jahrhunderte zurückliegt. Die Erde hat sich massiv verändert, die Aragami wüten auf der Erde und verbreiten Leid und Zerstörung. Aufgabe der Spieler wird es sein, die Aragami zur Strecke zu bringen, die Erde zu retten und die Balance wieder herzustellen. Dies soll euch mit Hilfe der God Eater gelingen. „Es sind Menschen, die mit God-Arc-Waffen – spezielle Implantate, angetrieben durch die Zellen der Aragami – gesegnet oder verflucht wurden. Spieler müssen ein Team mit weiteren God Eatern bilden, um monströse Aragami, welche die Schauplätze dieser Welt vernichten, zur Strecke bringen. Doch dies ist nicht die einzige Mission. Irgendetwas geschieht mit den God Eatern. Die Linie zwischen Licht und Dunkel war noch nie so dünn… Es ist an der Zeit, sich von den verfluchten Fesseln los zu reißen, welche die Seele der God Eater binden“, so die Entwickler.