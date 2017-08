Glücksspiele auf der Playstation gegen Glücksspiele auf der Xbox

Im Internet und auf dem Computer sind Glücksspiele überall zu finden. Man muss sich nur einmal ganz kurz im Internet umschauen, um festzustellen, dass an allen Ecken und Enden mit Glücksspielen geworben wird, egal, ob man nun Poker mit anderen spielen oder sich an Slots wie Book Of Ra mit Echtgeld versuchen möchte. Fakt ist, dass all das sehr einfach zu finden ist. Doch wie ist es mit Glücksspielen auf Konsolen? Gibt es dort Möglichkeiten, auch abseits vom PC zu spielen oder ist der Markt rar gesät, wenn es um Glücksspiele auf Konsolen geht? Und welche Konsole ist in dieser Hinsicht besser – die Playstation oder die Xbox? Wir schauen nach.

Ein allgemeiner Überblick



Wenn man die beiden Konsolen allgemein vergleicht, sieht man, dass die Entwicklung der Konsolen über die Jahre fast gleich verlief. Die Playstation wurde von Sony schon vor dem Beginn des neuen Jahrtausends auf den Markt gebracht – Microsoft folgte kurz danach und brachte nach der Jahrtausendwende die Xbox an die Kunden. Beide Konsolen wurden sehr gut aufgenommen, doch vor allem am Anfang war die Uralt-Playstation der Xbox einen großen Schritt voraus. Erst mit der Einführung der Xbox 360 zur fast gleichen Zeit wie die Sony Playstation 3 begann Microsoft, den Markt aufzurollen. Seitdem sind sich beide Konsolen so gut wie gleichauf – das hat sich auch mit der Einführung der Xbox One und der Playstation 4 nicht geändert. Man darf allerdings gespannt sein, wie das in Zukunft weitergehen wird.

Glücksspiele für Konsolen sind rar gesät



Doch wie sieht es mit Glücksspielen aus – gibt es dort bei beiden Konsolen eine große Auswahl oder muss man bei der Suche nach solchen Spielen verhungern? Die Wahrheit ist, dass es hier bei beiden Konsolen nicht sehr gut aussieht. Während die Xbox immerhin ein paar wenige Glücksspiele über die Jahre auf den Markt gebracht hat – wie zum Beispiel High Rollers Casino – sieht es da bei Sony um einiges schlechter aus. Sucht man im Internet nach Spielen für die PS4, die etwas mit Slots, Poker oder ähnlichen Glücksspielen zu tun haben, wird man oft vor einem leeren Bildschirm stehen. Lediglich einige wenige Pokerspiele gibt es und auch High Rollers Casino hatte eine Adaption für die Playstation bekommen – ansonsten sieht es aber leider schlecht aus.

Allgemein besitzen Konsolen nicht sehr viele Glücksspiele, was wahrscheinlich auch mit internationalen Gesetzen zusammenhängt. Entwickler versuchen, eine relativ geringe Altersgrenze für ihre Spiele zu erlangen. Das ist etwas, was bei Glücksspielen nicht sehr gut funktioniert.

Wer gewinnt das Rennen?



Wie man sich also vorstellen kann, ist es sehr schwer, einen Vergleich zwischen Sony und Microsoft anzustellen. Auf beiden Konsolen gab es in den verschiedenen Generationen, die schon auf dem Markt sind, nur wenige Glücksspiele. Die Spiele, die verfügbar waren, wurden generell schlecht bewertet – kein Wunder, dass die meisten Entwickler sich davor scheuen, neue Glücksspiele auf den Markt zu bringen, denn das große Geld liegt wohl woanders.

Man darf dennoch Hoffnung schöpfen – denn bald kommen die neuen Generationen der Konsolen heraus. Auch Microsoft und Sony werden sich wieder an diesem Rennen beteiligen – und der langsame Aufschwung der virtuellen Realität bedeutet, dass wir wohl bald wieder mehr Glücksspiele sehen. Warum? Ganz einfach: verschiedenen Umfragen und Herstellern zufolge wünschen es sich viele Menschen, die Aufregung eines Casinos von Zuhause zu erleben. VR-Brillen und die VR-Technologie machen genauso etwas möglich und bieten die Möglichkeit, Casinos z.B. in Las Vegas von Zuhause aus zu besuchen. Eine solche Technologie lässt sich auch leicht auf Videospiele übertragen – was bedeutet, dass wir bald mehr Glücksspiele sehen werden, welche auch mit VR spielbar sein werden. Die Zukunft sieht also rosig aus – und bis dahin können wir uns mit den Klassikern vergnügen!