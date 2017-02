Glücksspiel-Industrie: unter dem Einfluss von neuen Trends

Die globale Glücksspiel-Industrie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer riesigen Wirtschaftsbranche entwickelt, deren Marktgröße und Prognosen immer wieder berücksichtigt werden sollen. Es werden die führenden Spieler bewertet sowie die wichtigsten finanziellen Kennzahlen und die Wettbewerbssituation auf dem Markt analysiert.Obwohl die Leute weiterhin in den realen Spielhäusern und Casinos spielen, lockt sie immer häufiger Internet an. Das Glück kann man in den zahlreichen Online-Casinos versuchen. Es ist günstig, weil man dafür nur einen PC mit Internetanschluss benötigt oder ein Handy mit Internetzugang. Dann kann der Spieler in einem beliebigen casino spielen.

1. Entwicklungsfaktoren der Glücksspiel-Industrie

Die Entwicklung der Glücksspiel-Industrie im Internet wird durch eine Reihe von Faktoren gekennzeichnet:

Verbreitung des Internets;

Eröffnung neuer Märkte weltweit;

Entwicklung einer Vielzahl von Marktteilnehmern (Softwearanbieter, Online-Casino-Betreiber);

Erscheinung von neuen Star-Spielern.

Dank den oben genannten Besonderheiten wächst das Online-Glücksspiel kontinuierlich. Die Ökonomen erwarten, dass dieser Trend anhält und die Branche weiterhin an Bedeutung und Gewicht zunimmt. Im Jahre 2018 wird sich der Online-Glücksspiel-Markt weltweit auf 59 Milliarden US-Dollar belaufen.

2. Neue Trends in der globalen Glücksspiel-Industrie

Zu den wichtigsten Trends der Entwicklung der Glücksspiel-Industrie gehören:

Entwicklung trotz gegenläufiger Regelungen

Erweiterung der globalen Gaming-Branche

Neue Funktionen und regelmäßige System-Updates auf dem Markt

Spiel am PC und Einsatz von mobilen Geräten wie Handys und Tabletts

Steigerung der Bruttospielerträge des weltweiten Online-Glücksspielmarktes.

Da die Spieler weltweit Smartphones und andere drahtlose Geräte benutzen, muss die Online-Gaming-Industrie revolutionieren. Die Spieler bevorzugen einen günstigen und bequemen Zugang zu ihren beliebtesten Spielen via ihre iPhones, Ipads und Androids.Solche strengen Anforderungen beeinflussen auch das Vorgehen von Unternehmen. Jeder Anbieter von online Spielen will wettbewerbsfähig bleiben. Deswegen strebt man danach, die einzigartige Produktpakete und die große Auswahl an Spielen anzubieten.Eine der interessanten Besonderheiten ist die Veränderung der Altersgruppe der typischen Spieler. Das ist nicht mehr ein Mann im mittleren Alter. Gern spielen jetzt auch die Frauen, Jugendliche und ältere Menschen. Die Spieleinstellungen und die Spiele selbst können je nach Geschlecht variieren. Am beliebtesten sind Bingo, Poker, Casino-Spiele, Sportwetten, Lotterie und Geschicklichkeitsspiele.Auch das Spielverhalten ist unterschiedlich. Männer spielen häufiger und mit höheren Einsätzen aber nicht so lange. Die Frauen verbringen beim Spiel mehr Zeit, ihre Einsätze sind jedoch in Vergleich zu Männern niedriger. Die Frauen sehen das Spiel als eine Art Entspannung, während einen Adrenalinkick davon bekommen.

3. Nachteile der Glücksspiel-Industrie

Zu den negativen Trends, die politische Wirkung ausüben können, gehören illegale Umsätze vom Online-Glücksspiel. Das Geld, das durch die Staaten nicht unter die Kontrolle gebracht werden kann, trägt zur Entwicklung der Schattenwirtschaft bei. Weil die Glücksspiel-Industrie viel Geld in die Wirtschaft bringt, haben manche Länder regulierte Online-Glücksspiele zugelassen. Um die Steuereinnahmen zu generieren und sich dem aufstrebenden Markt anzupassen, wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Es werden Gesetze verabschiedet, die die rechtlichen Fragen des Online-Spielmarkts regeln. In manchen europäischen Ländern erwirtschaften die lizenzierten Betreiber schon Milliarden von Euro.Während Europa, Amerika, Australien und sogar Afrika ihre Online-Glücksspiel-Märkte zu regulieren beginnen, bleibt das Glücksspiel aller Art in Asien weiterhin verboten. Die zukünftige Eröffnung dieser Märkte würde bedeuten, dass die Umsatzzahlen dieser Region in Perspektive die Kennzahlen aller anderen Märkte der Branche weltweit übertreffen können.

Schlussfolgerungen

Online Glücksspiele werden vom Groß und Klein beliebt. Das heißt, dass trotz der anhaltenden Regelungen Online-Glücksspiel-Industrie bleibt und sich weiterentwickelt. Immer mehr Staaten versuchen, die regulierten Online Glücksspiele zu legalisieren, was zu der Erweiterung des Marktes beitragen wird.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…