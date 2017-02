GIST Gaming Istanbul 2017 zählt 83.000 Besucher – riesiger Erfolg

Istanbul – 15. Februar 2017 – GIST 2017, die zweite Ausgabe der neuen türkischen B2B- und B2C-Games-Messe Gaming Istanbul, war für die Veranstalter von GL Events ein riesiger Erfolg: In den vier Messetagen vom 02. bis zum 05. Februar wurden mehr als 83.000 Besucher gezählt.

“Für die Gaming Istanbul ist das ist ein riesiger Erfolg und ein sehr großer Schritt nach vorn – die Besucherzahlen sind um über 60 % gestiegen“, resümiert Cevher Eryürek, Director GIST bei GL Events. „Von der ersten Minute an haben sich lange Schlangen vor den Hallen gebildet, wir hatten durchgehend volle Messehallen. Wir konnten deutlich mehr Aussteller aus allen Teilen der Welt verzeichnen, und unsere Präsenz in den türkischen Medien ist stark gestiegen. Unser Ziel ist es, die Zahlen der GIST 2018 nochmals deutlich zu steigern.” Den genauen Termin der Gaming Istanbul 2018 geben die Veranstalter in Kürze bekannt.

“Die GIST 2017 zeigt, dass wir unsere Mission, die Gaming-Brücke zwischen Europa und Asien zu bauen, erfüllen”, erklärt Meric Eryürek, GIST Brand- & Marcom-Manager bei GL Events. Die Gaming Istanbul ist ganz klar das größte Gaming-Event in der MENA-Region, und rangiert in den Top 5 der europäischen Gaming-Messen.“

Auf der GIST 2017 stellte unter anderem Blizzard Entertainment zum ersten Mal aus und veranstaltete unter türkischen Spielern ein Overwatch-Turnier. Tencent starteten auf der Gaming Istanbul den Soft-Launch für ihr actiongeladenes Mobile-MOBA Strike of Kings, und präsentierten das Spiel an einem der größten Stände der Messe. Als besonderes Schmankerl wertete Tencent für zwei Wochen rund um die Messe die Accounts türkischer Spieler zu Premium-Zugängen auf, und bot ihnen somit kostenfreien Zugriff auf alle Helden und Kostüme. Zudem wurden 5v5-Turniere auf der Gaming Istanbul abgehalten, bei denen es 120.000 Türkische Lire zu gewinnen gab. Weiterhin stellte der deutsche Simulationsspezialist Aerosoft den im März erscheinenden Flugsimulator XPlane 11 vor. Zu den weiteren Ausstellern gehörte Aral, türkischer Distributor für große Publisher und Player wie Microsoft Xbox, Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Take-Two Interactive, Konami, Sega, Namco Bandai, Warner Bros Games, Square Enix, Capcom, Codemasters, Razer, Thrustmaster, Speedlink, Roccat und andere.

Am 01. Februar fand bereits die GIST|DC Developers Conference statt, die von 250 Branchenvertretern besucht wurde. Diese hörten Vorträge von Sprechern wie Kate Edwards, IGDA (“Being ‘Indie’ in the Global Game Market”), Mathias Reichert, Deck 13 (“From Lords of the Fallen to The Surge – How we tried to make a better game with a smaller budget”), Fasih Sayin von Crytek (“The Future of Interactive Storytelling in VR”), und vielen weiteren.

GL Events wird in Kürze den Termin für die GIST 2018 und die nächste GIST|DC bekanntgeben.

