Ghost Recon Wildlands präsentiert sich im 20 minütigen Gameplay Trailer

Ubisoft veröffentlichte heute einen 20 Minuten langen Walkthrough zu Ghost Recon Wildlands. Der Lead Game Designer Dominik Butler zeigt euch einige Missionen im Spiel und lässt euch einen Blick auf die Weltkarte gewähren. Der Erscheinungstermin ist zum Glück nicht mehr all zu weit entfernt, denn Ghost Recon Wildlands soll bereits am 09.März 2017 veröffentlicht werden.

Im Third Person Shooter Ghost Recon Wildlands gehört ihr einer geheimen US-amerikanischen Elite-Spezialeinheit an und müsst in Bolivien der nahen Zukunft hinter feindlichen Linien das grausame Santa-Blanca-Kartell zur Strecke bringen. Dabei sind euch in eurem vorgehen keine Grenzen gesetzt und ihr entscheidet ob ihr mit roher Waffengewalt vorgeht oder auf subtile Art und Weise das Kartell gegeneinander ausspielt. In Open World Manier könnt ihr Bolivien ganz nach eurem belieben erkunden, ob alleine oder mit bis zu 3 Freunden im Koop-Modus.

Eine Beta steht noch aus, zu welcher man sich hier immer noch registrieren kann. Dafür benötigt ihr nur einen gültigen Uplay Account.

