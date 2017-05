Get Even präsentiert sich im neuen Trailer

Die Verantwortlichen von Bandai Namco und The Farm 51 veröffentlichten einen neuen Trailer zum kommenden surrealen Horror Titel „Get Even“. Im neuen Trailer erforscht man die Idee, dass es in einem Spiel oft schwierig ist zwischen Realität und Illusion zu unterscheiden.

In Get Even übernehmen wir die Rolle von Cole Black, er erwacht in einem verlassenem Irrenhaus mit dem Wissen eine junge Frau retten zu wollen, welcher eine Bombe an die Brust geschnallt wurde. Darüber hinaus kann sich Cole an gar nichts erinnern. Mit einem seltsamen Gerät ausgestattet, welches erlaubt die Erinnerungen eines Menschen zu lesen und wiederzugeben, reist Black in die tiefsten Windungen seines Verstandes, um zwei der wichtigsten Fragen beantworten zu können: „Wie ist er hierhin geraten?“ und „Wer ist das Mädchen?“

Get Even wird am 26.Mai 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den neuen Trailer mit dem Titel „Sorting it Out“ ansehen.