Gamestop Aktion zur Nintendo Switch

Jetzt bei GameStop: Nintendo Switch vorbestellen und doppelt so viel für Games und Zubehör kassieren!

Wer sich am 13 oder 14 Januar 2017 bei Gamestop entscheidet eine Nintendo Switch Konsole vorzubestellen erhält auf mitgebrachtes Zubehör/Konsolen/Spiele den doppelten Ankaufspreis. Die Aktion gilt nur in Verbindung mit einer Nintendo Switch Vorbestellung (Spiele, Zubehör eingeschlossen). Die Aktion gilt allerdings nur an diesen 2 Tagen und nur in den Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Vielleicht gibt es ja einige unter euch die Lust haben ein paar Games bei Gamestop abzugeben, dann wären die kommenden 2 Tage durchaus eine Option für euch!

