Game Development ab 2019 für ALLE

Nippon Ichi, Entwickler der einfachsten und bekanntesten Spieleentwicklungsumgebung, hat jetzt angekündigt das es ab 2019 eine komplett neue und überarbeitete Version des beliebten

RPG Maker MV erscheinen wird. Mit hunderten Texturen, Charakter Designs, Monstern und Landschaften können Konsolenspieler rund um den Globus bald anfangen ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Im kommenden Jahr können wir Auf Playstation 4, X-Box One und der Nintendo Switch damit beginnen unsere ganz eigenen Geschichten zu entwickeln. Ob sie nun von dem großen Ganzen handeln oder vielleicht eher nur ein kleiner unterhaltsamer Pausensnack sind, alle Spieler, selbst die ohne ienn PC werden in Zukunft die gleichen Vorteile nutzen können die es auch schon am Nintendo DS gab.

Für die Konsolennutzer wird es im Store eine Gratis App zum Download geben. Diese RPG Maker Player App wird es ermöglichen auch ohne den Besitz des Basisprogramms die erstellten Spiele Online zu spielen. Ohne eine permanente Onlineverbindung wird es also wohl kaum gehen. Dennoch ist die veröffentlichung des RPG Maker gerade für die Nintendo Switch ein großer Schritt.

Wir freuen uns jedenfalls auf die Chance großartige Geschichten auf allen Konsolen spielen zu dürfen und hoffen darauf das Nippon Ichi wenigstens für eine gute Sortierfunktion online sorgt.