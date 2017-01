Für Nintendo Switch bestätigt: Shovel Knight mit neuem Verkaufsmodell

Yacht Club Games, Entwickler von Shovel Knight, haben angekündigt das Shovel Knight für die Nintendo Switch erscheinen wird. Zeitgleich wurde für Shovel Knight ein komplett neues Verkaufsmodell vorgestellt. Es wird in Zukunft nicht nur Shovel Knight: Shovel of Hope, die klassische Kampagne, sondern alle anderen Kampagnen, sprich Shovel Knight: Plague of Shadows, Shovel Knight: Specter of Torment und eine neue, bisher unbenannte Kampagne einzeln zu kaufen geben wird. Somit könnt ihr dann selbst entscheiden was ihr genau haben wollt und was nicht.

Zusätzlich wird der Body Swap Modus mit der kommenden Kampagne an den Start gehen und auch die kooperative Kampagne demnächst für alle Konsolen, außer 3DS und Vita, verfügbar gemacht. Alle die die Entwicklung von Shovel Knight gebackt haben, oder Shovel Knight zwischenzeitlich gekauft haben erhalten ein Gratis Update auf Shovel Knight: Treasure Trove, was bedeutet das ihr alle Kampagnen und den Battle Mode Gratis bekommt.

Die Nintendo Switch kann hier vorbestellt werden ! Die Vorbestellung wird vermutlich ab heute möglich sein. Alternativ könnt ihr euch direkt auf eine E-Mail Liste setzen lassen, damit ihr sofort benachrichtigt werdet sobald die Vorbestellung möglich ist!

Gefällt mir: Gefällt Lädt…