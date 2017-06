Frische Videos zu Wolfenstein II The New Colossus veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Bethesda Softworks und MachineGames haben auf der E3 2017 ihren kommenden Shooter Wolfenstein II The New Colossus enthüllt und präsentieren heute einige neue Impressionen in Videoformat, welche uns einen weiteren Blick auf das vom Regime besetzte Amerika gewähren.

In den zwei veröffentlichten Gameplay Trailer gehen die Entwickler vor allem auf die verbesserten Waffen und die aufgewerteten Regime-Soldaten ein. Senior Game Designer Arcade Berg betont, dass man nicht nur versucht eine „richtig gute Geschichte“ zu erzählen, sondern auch das Gameplay vorantreiben möchte. Darüber hinaus gilt es weiterhin das Regime zu stützen, so erläutert Producer Jerk Gustafsson: „Das sind einfach die perfekten Gegner. Ich meine, wer wollte es diesen Mistkerlen nicht schon mal ordentlich zeigen?“.

Trotz abgefahrener Action und futuristischer Technologie wird man sich wie ein echter Held fühlen. Demnach soll man zu jeder Zeit emotional involviert sein, unabhängig der jeweiligen Situation.

Ab dem 27.Oktober 2017 dürft ihr wieder in die Haut von B.J. Blazkowicz in Wolfenstein II The New Colossus schlüpfen, um das Regime aus Amerika zu vertreiben. Der Titel erscheint für die Playstation 4, Xbox One und den PC. Unterhalb des Artikels seht ihr die neuen Gameplay Trailer.