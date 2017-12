UPDATE: Frische Infos zu „One Piece World Seeker“ veröffentlicht

In der vergangenen Woche enthüllte Publisher Bandai Namco recht überraschend „One Piece World Seeker“ für die Playstation 4. Das Action-Adventure soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden, jedoch gilt diese Ankündigung bisher nur für den japanischen Markt. Wann oder ob der Titel auch für den Westen vorgesehen ist, wurde bisher nicht genannt. Inzwischen kann man auch die offizielle Website zum Spiel besuchen, die neben Bildern auch neue Information bereit hält.

So heißt es auf der offiziellen Website: „Als erstes neues One Piece-Spiel innerhalb eines Jahres verdeutlicht One Piece: World Seeker die Attraktivität der Serie in Bezug auf die Abenteuer in einer spannenden Freifeld-Aktion. Bewege dich frei und nahtlos über eine ausgeklügelte Welt, die in einer originellen Spielumgebung angesiedelt ist, und erlebe die berauschende Action der Gum-Gum Fruit-Fähigkeiten. Werde zu Luffy und genieße One Piece-artige Abenteuer, Dramen und Schlachten.“

Spieler schlüpfen in die Haut von Hauptprotagonist Luffy und erleben eine „großartige Geschichte“. Zudem wird es möglich sein eine riesiege und umfangreiche Open World zu erkunden, einen ersten Eindruck von der Welt liefert euch ein Konzeptbild unterhalb des Artikels. Zudem werden die Verantwortlichen einen ersten gameplay Trailer zum Jump Festa Event veröffentlichen, welches vom 16. bis zum 17. Dezember 2017 in Japan abgehalten wird.

UPDATE:

Inzwischen erfolgte auch eine offizielle Ankündigung für den westlichen Markt, somit können sich alle One Piece Fans hierzulande auf das Action-Adventure „One Piece World Seeker“ freuen, welches 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden soll. Ein genauer Releasetermin wurde dabei nicht genannt. „Entdeckt ein komplett neues One Piece-Abenteuer in One Piece: World Seeker! Ruffy und die Strohhutpiraten sind in einer komplett neuen, epischen Geschichte zurück, die die Spieler in Ruffys Schuhe steckt, während er kämpft und eine weite und nahtlose Welt erkundet. Offene Landschaften bieten viele Wege für die Spieler, um Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten zu erleben und sich in die Action zu stürzen. One Piece: World Seeker ist das bisher größte One Piece-Spiel“, heißt es von offizieller Seite.

„One Piece: World Seeker“ soll mit einer japanischen Sprachausgabe und Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch erscheinen.