Frische Gameplay Trailer zur kommenden Kingdom Hearts Collection

Square Enix wird voraussichtlich am 31.März 2017 die Spielesammlung Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix exklusiv für Playstation 4 veröffentlichen. Diese Collection hievt alle bisher erschienenen Abenteuer von Sora, Donald und Goofy auf die Playstation 4 und beinhaltet folgende Spiele:

Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded

Die Spielesammlung läuft dabei erstmalig in 1080p und 60 FPS. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix bietet den perfekten Einstieg in die Welt von Kingdom Hearts, in welcher die bekanntesten Disney-Figuren auf Final Fantasy Charaktere treffen. Nun haben die Verantwortlichen frische Gameplay Trailer veröffentlicht, um auf den Titel nochmal aufmerksam zumachen. Die Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…