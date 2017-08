Frisch von der Gamescom – Bomber Crew

Die Kollegen von Curve Digital haben uns heute ein Indie Game gezeigt in dem ihr zurückkehren könnt, in den zweiten Weltkrieg. Mit Call of Duty WW II könnt ihr das auch, was also macht Bomber Crew so einzigartig das wir unbedingt darüber schreiben wollen!? Ganz einfach! Ihr spielt in Bomber Crew nicht, wie sonst üblich, einen Bomber, sondern seine Crew und zwar jeden Einzelnen!

Wir können bei Bomber Crew eine individuelle Crew zusammenstellen. Die Crew hat natürlich individuelle Werte und Levelt mit der Zeit auch auf. Allerdings müsst ihr jeden einzelnen Rekruten auswählen, Leveln und ausbilden. Während dem Spiel navigiert ihr dann zwar euren Bomber und erfüllt Missionen, nicht allerdings ohne dabei jedem Crewmitglied seine Aufgaben zu geben. Ihr müsst eventuelle Verwundungen heilen, den Bomber instandhalten, wenn das möglich ist auch die Mission erfüllen. Dazu steuert ihr jede Station im Bomber separat. Sprich ihr habt einen navigator, einen Bordschützen, einen Piloten, einen Mechaniker und so weiter…

Die können verschiedene Stationen im Bomber belegen. Sprich selbst der Pilot kann an das Geschütz gehen! Natürlich müsst ihr auch die Mission erledigen. Flughöhe bestimmen, Navpunkte abfliegen, Spionagefotos machen und sogar Dinge bombardieren. Das Ganze sieht nach unheimlich Spaß aus. Ihr habt einen vollen Tag und Nacht Rhytmus ein sehr detailliertes Schadensmodell und die Chance nicht nur eure Crew, sondern auch euren Bomber individuell zu gestalten.

Bomber Crew verfügt über 30 Missionen in denen ihr eure Führungsqualitäten beweisen müsst! Eure Crew wird dabei aufgelevelt und schaltet dann immer wieder neue Fähigkeiten frei, wie zum Beispiel einen Motor-Turbo. Das ist durchaus nützlich. Das Bombermodell ist nach dem Beispiel einer B17 Flying Fortress gehalten, sprich ihr habt mehrere Geschützkanzeln, eine Krankenstation und viele andere praktische Module in eurem Flieger. Das kann aber durchaus alles zerschossen werden. Dumm ist es nicht nur wenn eine Station ausfällt sondern noch schlimmer wenn eines eurer Crewmitglieder das zeitliche segnet. Ihr verliert dann nicht nur das Crewmitglied und seine Fähigkeiten, sowie Upgrades, sondern natürlich auch sämtliche Erfahrung und müsst, sofern ihr das Ganze überlebt, einen neuen Kadetten wählen.

Optisch erinnert Bomber Crew ein wenig an Cannon Fodder und ähnliche Spiele. Es ist vielleicht kein optischer totaler Hit, aber die Präsentation hat auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht und das Spiel macht einen unheimlich witzigen Eindruck. Das Spiel erscheint am 19 October für X-Box One, One S und X-Box S sowei für Playstation 4, Playstation 4 Pro und Nintendo Switch.

Wir denken: Immer her damit! Wenn sich das Game nicht 30 mal wiederholt, wirds auf jeden Fall ein spaßiger Titel! Wir freuen uns drauf!