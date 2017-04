Friday the 13th: The Game erscheint am 26.Mai 2017

Gun Media und Illfonic gaben nun bekannt, dass Friday the 13th: The Game am 26.Mai 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht wird. Mit der Ankündigung des Erscheinungsdatums veröffentlichten die Verantwortlichen zusätzlich einen neuen Trailer, welcher uns einen Blick auf Jason Voorhees gewährt. Wie in der Film Vorlage ist dieser mit dem abschlachten der campenden Teenager beschäftigt. Den Trailer haben wir unterhalb des Artikels für euch eingebunden.

Bei Friday the 13th: The Game (Freitag der 13.: Das Spiel) handelt es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel, in welchem ein Spieler den Mörder (Jason Voorhees) übernimmt und die restlichen Spieler versuchen müssen die Nacht zu überleben. An einer Singleplayer Kampagne arbeiten die Entwickler weiterhin, diese wird jedoch am Erscheinungstag fehlen, soll aber so schnell wie möglich per Update kostenlos nachgereicht werden.

