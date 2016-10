Freitag der 13.te verschoben – Dafür gibts ne Überraschung

Sicherlich habt ihr euch auch schon gefreut an Halloween endlich mal Jason sein zu dürfen, aber diesen Wunsch müssen wir euch leider verwehren. Das Action Spiel Freitag der 13.te wurde leider auf kommendes Frühjahr verschoben. Dafür soll es im Spiel einen Singleplayermodus geben. Die Entwickler wollen mit dem Singleplayermodus eine breitere Masse an Spielern ansprechen und gleichzeitig die Inhalte des Multiplayer Spieles verbessern. Hier das offizielle Statement zur Verschiebung:

“While the addition of Single Player and AI Bots means a bigger game for all, they also mean a delay from a Fall 2016 release window to a new launch window scheduled for Spring 2017. Gun Media and IllFonic will use the time to lay down the groundwork for the single player experience while continuing development of the multiplayer portion with additional content…”