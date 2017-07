Free-to-Play-Titel „Happy Dungeons“ ab September für PS4 verfügbar

Bis Montag läuft noch die Open Beta des Action-Rollenspiels „Happy Dungeons“ und die Entwickler von Toylogic Inc. sind stolz verkünden zu können, dass die Vollversion bereits ab September veröffentlicht werden soll. „Happy Dungeons“ ist ein Free-to-Play-Titel, welcher für die Playstation 4 entwickelt wird.

Alle interessierten Spieler können sich im Playstation Store die Open Beta kostenfrei herunterladen und noch bis morgen spielen. Darüber hinaus veröffentlichten die verantwortlichen einen Ankündigungstrailer, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt.

In „Happy Dungeons“ können bis zu vier Spieler ein Team bilden und in bekannter Hack & Slash Manier Kämpfe gegen Feinde und Bossgegner austragen. Jeder Charakter kann dabei individuell gestaltet werden, hierfür könnt ihr aus einem einem Pool von 1500 Ausrüstungsgegenständen greifen, um den eigenen Kämpfer nach den persönlichen wünschen anpassen zu können. Toylogic Inc. möchte den Titel auch in Zukunft mit neuen Inhalten, wie neuen Geschichten, Gegenständen und Dungeons versorgen.