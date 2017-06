Fortnite wird im Juli als Early Access Version für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein

Epic Games teilte gestern mit, dass ihr Teambasierter-Survival-Shooter „Fortnite“ bereits am 25.Juli 2017 als kostenpflichtige Early Access Version für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden soll. Fortnite wurde bereits 2011 während der Spike Video Game Awards präsentiert, allerdings befand man sich zu der Zeit noch in der Konzeptphase. Ihr könnt euch bereits auf der offiziellen Website für mehr Infos registrieren und den Titel dort vorbestellen. Der Finale Erscheinungstermin ist für Anfang 2018 angepeilt und das Spiel wird dann ein Free-to-Play Konzept verfolgen.

„Die Welt von Fortnite ist gigantisch und verwendet eine Hybridversion von prozeduralem Aufbau mit vorgefertigten „Puzzlestücken“, um interessante Spielräume zu erschaffen. Fast alle Levelbestandteile können dabei zerstört und als Beute und Baumaterialien gesammelt werden. Baue die Ausrüstung, die du brauchst, genau dann, wenn du sie brauchst. Zu wissen, wann du deine schwerverdienten Ressourcen ausgeben solltest, ist ein Teil des strategischen Könnens, dass du in Fortnite unter Beweis stellen musst“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

Alle Vorbesteller des Gründer-Pakets können bereits vier Tage vor offiziellem Start loslegen, also am 21.Juli 2017. „Außerdem erhalten sie das exklusive Meister des Sturms-Waffenpaket. Zudem hat sich Epic Games mit Gearbox Publishing zusammengetan, um PlayStation 4- und Xbox One-Versionen des Spiels für den Einzelhandel auszuliefern“, so Epic Games ergänzend. Den E3-Trailer zu Fortnite könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.