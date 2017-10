Fortnite Gewinnspiel

Fortnite hat in unserem großen Test zum Spiel einiges an Lob und einiges an Kritik einheimsen können. Im allgemeinen konnte Fortnite aber mit einem guten Ergebnis und einem blauen Auge aus der Sache herauskommen. Wir haben uns gedacht das Fortnite eigentlich ein richtig gutes Spiel ist, auch wenn wir uns sträuben euch die empfehlung zu geben 40 Euro auszugeben um ein Free to Play Spiel zu spielen. Aus diesem Grund machen wir Fortnite für euch zu einem Free to Play Spiel indem wir es verlosen. Da wir noch einen Code hier liegen haben wollen wir es euch ermöglichen Fortnite anzutesten.

Wir wollen auch garnicht lange um den heißen Brei herumreden, hier die Daten zu unserem Gewinnspiel:

Start des Gewinnspiels: ab sofort

Ende des Gewinnspieles: Samstag 28.10.2017 23:59

Was müsst ihr machen: hinterlasst uns einen Kommentar hier warum ihr gerade Fortnite gewinnen solltet!

Was könnt ihr gewinnen? Einmal Fortnite für PS4

Also hinterlasst uns einen Kommentar warum ihr gerade Fortnite gewinnen solltet und schon seid ihr im Lostopf. Wichtig ist natürlich das ihr eure korrekte E-Mail Adresse zu eurem Kommentar angegeben habt, sonst wird es schwer euch zu erreichen wenn ihr gewonnen habt. Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von Playstation-Choice.de und hat keinen Zusammenhang mit Epic Games oder anderen Partnern. Der Gewinn wird gesponsort und bereitgestellt von UNS, keine anderen!