Fortnite – Das beste Spiel das ihr nicht spielen werdet!

Epic Games, vielen sicherlich ein Begriff, aber kaum jemand kann uns auf Anhieb, ohne darüber nachdenken zu müssen ein dutzend Spiele vom Hersteller nennen. Dennoch macht gerade besonders ein Spiel von Epic Games etwas ganz bemerkenswertes. Wir haben uns dem Titel angenommen und uns eine Menge Zeit gelassen das Spiel zu testen. Wir hatten sogar kurz einmal den Gedankengang gar keinen Test zu schreiben, aber das wäre durchaus unfair gewesen.

In Fortnite geht die Welt unter, wie so oft. Eigentlich ist das ja so gesehen gar nichts besonderes und man sollte erwarten das diese Story längst ausgelutscht ist, aber das ist nicht der Fall. Die Welt wird von einem seltsamen Lila Sturm überzogen und der sorgt für mutierte Alienartige Zombies und Sturmgeister. Diese Viecher haben so gut wie die gesamte Bevölkerung ausgelöscht und dennoch haben einige wenige überlebt. Richtig geraten, ihr seid einer davon!

Was sich zu Beginn wie die Fortsetzung eines X-beliebigen B-Klasse Titels anhört entpuppt sich allerdings doch nicht als das Sharknado der Videospiele. Wir haben Fortnite alleine aufgrund des etwas neuen Spielprinzips eine Chance gegeben und sind überrascht worden.