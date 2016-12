For Honor bekommt neuen Kampagne Trailer spendiert

Nach der Beta Ankündigung für Januar folgt heute ein neuer Trailer. Ubisoft TV erklärt in einem neuen Video die Kampagne, zeigt nochmal die drei neu angekündigten Kämpfer und zeigt neuen Elimation-Modus. Seht ihn euch an und wappnet euch für den 14.Februar, denn dann soll For Honor für PS4, Xbox One und PC erscheinen.





