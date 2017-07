Finale Staffel „The Walking Dead: The Telltale Series“ erscheint 2018

Telltale Games und Skybound Entertainment geben in einem Sommer Update bekannt, dass ihr Episoden-Adventure der Comic-Adaption von The Walking Dead 2018 einen Abschluss finden wird. Im Video, welches ihr unterhalb des Artikels findet, gehen die Entwickler in einer Retrospektive auf den beschwerlichen Weg von Clementine ein, welche bereits seit der ersten Episode aus dem Jahr 2012 eine zentrale Figur ist.

„The Walking Dead: The Telltale Series – The Final Season“ (Arbeitstitel) wird dann die vierte und letzte Staffel des erfolgreichen Titels sein und wir werden wieder in die Haut von Clementine schlüpfen dürfen. „Es wird eine großartige Erfahrung werden. Ich danke euch allen, aus dem Tiefsten meines Herzens“, so Melissa Hutchison, die preisgekrönte Schauspielerin, welche Clementine von Beginn an ihre Stimme leiht. „Es waren eine Menge Blut, Schweiß und Tränen und so viel Liebe steckte hinter dieser ganzen Erfahrung. Viel Glück, ich werde mit euch dabei sein.“

Die Finale Staffel soll 2018 für Playstation 4, Xbox One, PC, Mac, iOS und Android veröffentlicht werden.