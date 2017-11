Final Fantasy XV Pocket Edition präsentiert sich im neuen Trailer und Screenshots

Heute veröffentlichte Square Enix einige Screenshots und einen neuen Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Final Fantasy XV Pocket Edition“, welches noch im Herbst 2017 für iOS und Android Geräte erscheinen soll, eine Windows 10 Version soll diesen Winter ebenfalls folgen.

Nebenbei ist in Japan auch die Vorregestrierungs-Kampagne angelaufen und aus dieser erfahren wir auch die lokale Preisgestaltung des Titels. Während die erste Episode als Appetithäppchen noch kostenlos zu haben sein wird, sollen für Episode 2 und 3 120 Yen (ca. 91 Cent) fällig werden und die Episoden 4 – 10 sollen jeweils 480 Yen (ca. 3,64 Euro) kosten.

Wer mehr an der „großen“ Version Interesse hat, der kann sich auf die kommende kostenlose Online-Erweiterung „Kameraden“ freuen, die bereits am 15.November 2017 für „Final Fantasy XV“ veröffentlicht werden soll. Darüber hinaus wird auch die Story Erweiterung „Episode Ignis“ am 13.Dezember 2017 veröffentlicht, welche zur Paris Games Week 2017 mit einem Trailer bedacht wurde.

„Final Fantasy XV“ wurde am 29.November 2016 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht, zudem wird das Spiel Anfang 2018 für den PC erscheinen.