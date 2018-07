FINAL FANTASY XIV: Patch 4.35 ab sofort verfügbar

HAMBURG (3. Juli 2018) – FINAL FANTASY XIV: Stormblood bietet Spielern mit dem heute veröffentlichten Patch 4.35 neue einzigartige und spannende Inhalte. Das Update stellt das neueste Tiefe Gewölbe, die Himmelssäule, vor und wartet mit dem nächsten Kapitel der Hildibrand-Auftragsreihe sowie neuen Gegenständen und Systemaktualisierungen auf.

Die Himmelssäule fordert Spieler dazu auf, sich mit anderen Abenteurern zusammenzuschließen und die einhundert Stockwerke eines Dungeons zu erforschen, der mit jedem Level schwieriger wird. Der Inhalt begeistert mit einem speziell für das Tiefe Gewölbe überarbeiteten Stufensystem und verspricht all jenen besondere Belohnungen, die es schaffen, bis zum obersten Stockwerk vorzustoßen.

Der heutige Patch enthält außerdem die neuesten Abenteuer Hildibrands, in welcher der Kriminologe der Extraklasse die Verbrechen des Einsamen Wolfs im Fernen Osten aufzuklären versucht. Zusätzlich wurden dem Spiel neue Emotes, Begleiter, ein neues Reittier und eine neue Frisur hinzugefügt – Letzere ein Fan-Entwurf aus dem Frisuren-Design-Wettbewerb.

Passend zur Veröffentlichung von Patch 4.35 beginnt die The Feast Regional Championship 2018, eine Reihe offizieller PvP-Turniere, die in Nordamerika, Europa und Japan abgehalten werden, um den Gewinner in der jeweiligen Region zu ermitteln. Die Vorentscheidungsrunden sind ab Dienstag, den 3. Juli eröffnet und werden bis Montag, den 13. August andauern. Die Gewinner der Vorentscheidungsrunden werden in das Online-Halbfinale einziehen – gestreamt und gehostet von Square Enix – um die Teams zu ermitteln, die beim europäischen Finale beim Fan Festival 2019 in Paris gegeneinander antreten werden.

Fans können sich außerdem auf FINAL FANTASY XIV Online Fan Festivals freuen, die auf der ganzen Welt stattfinden werden. Neue Informationen zur FINAL FANTASY XIV Fan Festival Tour, die am 2. bis 3. Februar 2019 in der „La Grande Halle de La Villette“ in Paris Halt macht, wurden kürzlich angekündigt:

Die Veranstaltung wird international kostenlos online übertragen, inklusive aller Bühnenshows mit Ausnahme der Konzerte.



Teilnehmer an den Fan Festivals 2018 – 2019 werden ein spezielles Fan Festival-Reittier erhalten: Die „SDS Fenrir“, entworfen von Takayuki Takeya. Darüber hinaus werden Teilnehmer eines jeden Fan Festivals mit einem für das jeweilige Ereignis exklusiven Begleiter belohnt – Details zu den Begleitern werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. Alle, die diese Events nicht besuchen können, werden die Bonusgegenstände in Zukunft auf der Mogry-Station kaufen können.

Amazon.de Widgets