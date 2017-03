Final Fantasy XIV ohne Zeitbeschränkung testen

Square Enix hat verkündet, dass man nun das erfolgreiche MMORPG Final Fantasy XIV auf allen Plattformen ohne Zeitbeschränkung testen kann. Vorher konnte man den Titel 14 Tage lang spielen, bis man zur Kasse gebeten wurde. Ab jetzt ist es möglich mit allen Charakteren bis Level 35 zu spielen ohne jeglichen Zeitdruck im Rücken, somit kann man das Spiel nun ausgiebig ausprobieren, bevor man sich dazu entscheidet ein Abo abzuschließen.

Die Verantwortlichen äußerten sich wie folgt: „Abenteurer können fantastische Berufe ausprobieren, ihre Fähigkeiten in den ersten zehn Stufen des Deep Dungeons testen und sich von all den Aktivitäten verwöhnen lassen, die der Gold Saucer zu bieten hat, wie in etwa Chocoborennen“

Für alle die sich mit dem Abo-Modell von Final Fantasy XIV nicht auskenne, hier eine kleine Übersicht:

Mitgliedschaftsstufe Abonnementzeitraum Monatlicher Preis Max. Anzahl von Charakteren pro Server Anzahl von Charakteren Einsteiger 30 Tage 10.99 € * 1 8 Standard 30 Tage 12.99 € * 8 40 90 Tage 11.99 € * 180 Tage 10.99 € *

„Es ist kein Abonnement von PlayStation®Plus erforderlich, um FINAL FANTASY XIV auf der PlayStation®4 zu spielen.“

Zudem wird am 20.Juni 2017 die zweite große Erweiterung namens „Stormblood“ veröffentlicht, welches das Hauptspiel um folgende Features erweitern wird:

Neue Abenteuer in Ala Mhigo, Doma und anderen Ländern

Neue Jobs: Rotmagier und Samurai

Neues Spielerlebnis: Schwimmen und Tauchen

Anhebung der Höchststufe von 60 auf 70

Überarbeitetes Kampfsystem

Neue Stadt: Kugane

Neue Regionen: Gyr Abania, Rubinsee, Yanxia, Azim-Steppe

Neue Primae: Lakshmi (Wilder Stamm der Ananta) und Susano (Wilder Stamm der Kojin

Viele neue Dungeons

Neuer hochstufiger Dungeon-Raid: „Omega: Die Zeitschleife“

Neuer Allianz-Raid: „Rückkehr nach Ivalice“

Neue Expeditionen: Das Verbotene Land Eureka

Viele neue Ausrüstungsgegenstände und Rezepte

Neues Wohngebiet: Shirogane

Vergrößertes Inventar

Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Cinematic Trailer zur Erweiterung Stormblood ansehen.

