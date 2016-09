Final Fantasy XIV kann World of Warcraft das Wasser reichen

Final Fantasy ist eine der bekanntesten, wenn nicht DIE bekannteste Rollenspielreihe der Welt. Das Universum von Final Fnatasy hat bereits gefühlt jeden einzelnen Gamer gefunden und ergriffen. Entweder man mag Final Fantasy oder man hasst es, gehört, gespielt oder sich damit beschäftigt hat aber so gut wie jeder Gamer sich schon einmal damit. Jetzt wurden aber erstmals konkrete Zahlen bekannt. Während das wohl am weitesten verbreitete MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game / engl.=großes Mehrspieler Online Rollenspiel) World of Warcraft immer weiter an Spielern verliert, gewinnt Final Fantasy XIV immer mehr an Boden. Das technisch besser ausgereifte und optisch schönere Final Fantasy XIV – A Realm Reborn hat mittlerweile gut 6 Millionen aktive Spieler gewonnen. Damit hat sich die Spielerzahl seit 2013 verdreifacht.

Persönlich sind wir in unserer Redaktion der Meinung das Spiele mit monatlichen Gebühren immer irgendwo den Umfang der Konsole und des Angebotes einschränkt. Ich persönlich mag den Druck auch nicht ein Spiel spielen zu müssen, weil ich ja dafür bezahlt habe. Im Gegensatz zu F2P Modellen bieten Abomodelle aber selbstverständlich wesentlich bessere Server, Service, Updates und vieles mehr. Wir jedenfalls sind entgegen der Meinung zum Abomodell der Meinung gewesen das FF14 ein ganz tolles Spiel war, selbst auf PS3 wo wir es noch damals getestet haben. Ihr wollt nochmal in unseren PS3 Test reinschnuppern und lesen was wir damals davon gedacht haben? Kein Problem: Hier gehts zum Test!

