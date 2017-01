Final Fantasy XIV Fanfest – Mehr Tickets für 2017

aufgrund der extrem hohen Nachfrage steht ab heute nochmals ein streng limitiertes Ticketkontingent für den Deutschlandstopp der gewaltige Fan Event-Reihe zu FINAL FANTASY XIV am 18. und 19. Februar zur Verfügung. Bereits am vergangenen Montag meldete Square Enix, dass das FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2017 in der Festhalle in Frankfurt offiziell ausverkauft ist. Dies ist die letzte Möglichkeit für Fans, gemeinsam mit tausenden von Gleichgesinnten an diesem Spektakel teilzuhaben.

Der Ticket-Store ist erreichbar unter: https://www.eventbrite.co.uk/e/final-fantasy-xiv-fan-festival-2017-frankfurt-tickets-28784013760?aff=es2

Bereits die vergangenen und sehr erfolgreichen Fan Festivals in Las Vegas und Tokio im letzten Jahr begeisterten tausende Fans von FINAL FANTASY XIV aus der ganzen Welt. Jedes Fan Festival bietet eine völlig eigene Atmosphäre und in Frankfurt werden nun, unter anderem, weitere spannende Ankündigungen zur im Juni 2017 erscheinenden Erweiterung Stormblood erwartet.

Auf dem Fan Festival in Frankfurt werden sich neben Producer und Director Naoki Yoshida zudem weitere hochkarätige Gäste einfinden, wie der Sound Director und Fan-Liebling Masayoshi Soken, die talentierte Singer-Songwriterin Susan Calloway, der deutsche Pianist und Komponist Benyamin Nuss und die FINAL FANTASY-Legende Nobuo Uematsu. Mit Uematsu wird es spezielle Autogrammstunden geben, bei denen Fans mit dem brillanten Komponisten, der für die Titelmusik für Stormblood verantwortlich sein wird, auf Tuchfühlung gehen können.

Alle Fans, die sich eines der begehrten Tickets sichern, erhalten außerdem exklusiven Zugang zu speziellem FINAL FANTASY XIV Merchandise: https://merchfanfest.eu.square-enix.com/eu

Weitere Informationen zum Fan Festival in Frankfurt gibt es hier: http://ffxiv-fanfest.com/de

