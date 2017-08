Final Fantasy XII – The Zodiac Age im Test

Ja das wird ein Final Fantasy XII Test. Das Spiel das wir vor vielen Jahren schon auf der Playstation 2 gespielt haben. Es mag vielleicht etwas komisch klingen aber wir haben uns erneut in die Wüste um Rabanastre begeben um zu sehen was Square Enix auf FFXII gemacht hat. Ein Remastered ist vor kurzem erschienen und nennt sich Final Fantasy XII - The Zodiac Age. Gespannt haben wir uns sofort auf einen Test gestürzt um herauszufinden was der erste Final Fantasy Titel mit einer Open World und Echtzeitkämpfen heute noch so drauf hat.

Nachdem wir uns eine ausführliche Einführung ins Spiel und seine Geschichte angeschaut haben, wir emotional ergriffen worden sind, beginnen wir das Spiel in den Slums der Stadt Rabanastre. Von hier aus soll sich eine epische Geschichte entwickeln, die eine Weile braucht um richtig loszulegen. Wir schleichen uns als Straßenjunge herum, bestehlen Menschen, erfüllen erste kleine Aufträge und schleichen uns schließlich in den Palast, der gerade von einer neuen Besatzungsmacht annektiert wurde. Erfolgreich klauen wir einen wertvollen Kristall nur um direkt in das nächste große Problem zu schlittern. Von hier ab entwickelt sich die Geschichte langsam immer weiter.

Wir haben uns auch nach vielen Jahren noch einmal tief in die Geschichte eingearbeitet und liebend gerne noch einmal reingeschnuppert um zu sehen was Square Enix nach so vielen Jahren aus einem ehemals wegweisenden Spiel gemacht hat!