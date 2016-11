Final Fantasy 15 – erste Spieler haben das Spiel schon

Aktuell sieht es so aus als hätten einige Spieler bereits die ersten Kopieen von Final Fantasy 15 erhalten. Da das Spiel eigentlich erst am 29 November erscheinen soll ist das schon ein starkes Stück. Offenbar sind es aber nicht nur einige E-Bay Händler die das Spiel zum sofortigen Versand nach Zahlungseingang bereithalten wollen sondern auch einige renomierte Händler, die das Spiel bereits verschickt haben sollen. Natürlich sind das alles nur Gerüchte, aber in den letzten Tagen häufen sich Videos und Bilder zum kommenden Rollenspielhit von Square Enix.

Auch Videos sind teilweise bereits aufgetaucht, werden aber von Square Enix fast im Minutentakt gesperrt. Scheinbar halten einige Händler in den letzten Monaten nicht mehr wirkliche etwas von Release Daten und Terminen. Wir können ja verstehen und nachvollziehen wenn es sich hierbei um ein oder zwei Tage handelt, aber bei 2 Wochen hört der Spaß langsam auf. Zuletzt wurde ja vor allem Watchdogs 1 ein solches Vorgehen zum Verhängnis, die Praxis bei Watchdogs 2 hat sich seitens der Händler nicht verbessert.

Wir sehen dieses Verhalten sehr kritisch und sind nicht begeistert davon…

Gefällt mir: Gefällt Lädt…