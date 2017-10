FIFA 18 – Der Nintendo Switch Test

An dieser Stelle freuen wir uns natürlich euch mal wieder einen Test zu einem Nintendo Switch Titel bieten zu können. Wie wir in unserem großen Nintendo Switch Test klar gemacht haben ist die Switch eine Konsole die durchaus Potential hat! Zwar wird das Potential bisher nur bedingt ausgeschöpft, aber Publisher wie Electronic Arts bieten an dieser Stelle das was der Nintendo Switch fehlt, große Titel. Wir bieten euch hier, neben der klassischen PS4 Version, auch den Fifa 18 Nintendo Switch Test.

Wir wollen das Spiel an dieser Stelle natürlich nicht komplett neu bewerten, somit verweisen wir euch natürlich für die Grundlagen auf den PS4 Test von Fifa 18. Die Nintendo Switch Version ist natürlich alleine aufgrund der reduzierten Konsolenleistung interessant. Bei der Switch zählen ja auch einige andere Dinge wie Leistungshunger eines Titels, der sich auf die Akkulaufzeit auswirkt, als auch die Spielbarkeit auf dem Minidisplay der Switch. Alle Details zum Spielgefühl auf Nintendo Switch lest ihr jetzt in unserem großen Test.

HINWEIS: die verwendeten Bilder stammen aus original Screenshots der von uns getesteten Version und wurden direkt mit einer Nintendo Switch erstellt! Die Bilder zeigen also (bis auf die 2 Pressedarstellungen) ein realistisches Bild des Spieles!