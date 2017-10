FIFA 18 – DAS ist Fußball und unser Test

Wie in jedem Jahr hat EA Sports auch dieses Jahr einen neuen Ableger der überaus beliebten Fußballsimulation „FIFA 18“ veröffentlicht und wie jedes Jahr aufs Neue müssen sich Fans fragen, was es denn dieses Mal für Neuerungen gibt. Wurden nur kleinere Updates vorgenommen oder können sich Fans auf eine Revolution freuen? „FIFA 18“ gehört definitiv zu den Umsatzstärksten Titel aus dem Hause EA und dieses Jahr hat es der Konkurrent Konami mit seiner Pro Evolution Soccer Reihe sogar geschafft sich einige Lizenzen zu sichern. Und wie immer streiten sich die Fans von PES und FIFA welches nun das bessere Fußballspiel ist. Wir haben uns auf den virtuellen Rasen von FIFA 18 gewagt, unser Ultimate Team zusammengestellt, Alex Hunters dramatische neue Saison im Story Modus „The Journey“ weiterverfolgt, im Karrieremodus einen Manager gemimt und das ein oder andere Freundschaftsspiel bestritten. In unserem Test lest ihr was der neuste Ableger so alles zu bieten hat.

Alex Hunter meldet sich im neuen Story Modus „The Journey“ zurück und lässt uns seine neue Saison hautnah miterleben. Dabei entscheiden die Spieler im Verlauf der Story, ähnlich wie in Telltale Games Adventures, selbst über den Verlauf der Geschichte und drücken Alex Hunter einen individuellen Stempel auf. Nicht nur der Storyverlauf, sondern auch die Persönlichkeit selbst wird vom Spieler bestimmt, so ist Alex Hunter nicht gleich Alex Hunter und kann bei einem Spieler eher cool, heißblütig oder aber ausgeglichen auf Situationen reagieren, was sich in den Followern und dem Verhältnis zum Trainer wiederspiegelt. So erlebt jeder Spieler seine ganz individuelle Geschichte mit Alex Hunter.