FIFA 17 im Test – endlich Fortschritte dank neuer Engine?

… und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein neues FIFA. In diesem Jahr hat man sich bei EA gedacht man wechselt einfach mal die Engine. Ein solch großer Eingriff in eine Spieleserie, die jedes Jahr eigentlich gleich ist, kann vieles bedeuten. Zum einen kann eine neue Engine deutlich besser funktionieren und hübscher aussehen, allerdings kann ein solcher Wechsel auch zu Problemen führen, die vor allem die Fans einer Serie spüren. Wir haben uns ein wenig Zeit genommen und mit einigen Fifa Fans zusammen einen ausgedehnten Test gewagt.

Der Wechsel zur Frostbite Engine ist ein großer Schritt im Leben von FIFA. Damit verändert sich das komplette Gameplay und die gesamte Optik, ein bisschen mehr hin zu Battlefield. Aber auch tiefgreifende Änderungen wurden am bisher bekannten Fifa vorgenommen. In unserem ausführlichen Test lest ihr was es damit alles auf sich hat und was Fifa Profis dazu sagen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…