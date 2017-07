Fifa 14 wird eingestellt

Soeben erreichte uns folgende Meldung die wir ungefiltert an euch weitergeben wollen:

Wir müssen leider bekannt geben, dass FIFA 14 für PC, PlayStation®3, PlayStation®4, PlayStation®Vita, Xbox 360 und Xbox One zum 18. Oktober 2017 eingestellt wird. Bis 18. Oktober 2017 kannst du FIFA 14 noch genießen und jegliche vorhandenen FIFA Points und Münzen einsetzen. Die Entscheidung, ein Spiel einzustellen, fällt nie leicht. Die Entwicklerteams und alle, die diese Spiele am Laufen gehalten haben, waren mit beinahe ebenso viel Herzblut dabei wie ihre Spieler, und es ist immer schwer, einen Titel in den Ruhestand zu schicken. Aber die Spielerzahlen von FIFA 14 haben inzwischen einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr praktikabel ist, die Arbeit hinter den Kulissen fortzusetzen, die nötig ist, um FIFA 14 weiter zu betreiben. Wir hoffen, dass du mit FIFA 14 viele unterhaltsame Stunden verbringen konntest, und danken dir für deine kontinuierliche Unterstützung.

Wir denken:

3 Jahre für ein Spiel wie FIFA ist ausreichend, allerdings finden wir es ein bisschen arschig für die Leute, die richtig Geld in Fifa Points investiert haben. Alleine in unserem Bekanntenkreis gehen da einige tausend Euro drauf… schade eigentlich! Aber man muss auch dazu sagen das EA natürlich nicht jedes Spiel bis in alle Ewigkeit unterstützen und warten kann!

Trotz dieser Meldung wird es in kürze sicherlich wieder viele Spieler geben die sich Fragen warum funktioniert Fifa 14 nicht mehr? Die Lösung ist dann ganz einfach das FIFA 14 abgestellt worden ist und nicht das die Fifa 14 Server down sind!