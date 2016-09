Fernbus Simulator nimmt langsam Formen an

Der Fernbus Simulator ein Spiel das in den letzten Tagen in unserem Gamescom Special ordentlich für Lacher gesorgt hat. Einen wirklichen Markt für den Fernbussimulator sehen die wenigsten unserer Leser hier wirklich. In unserem Gamescom Special berichteten wir euch schon einmal von unseren Erfahrungen und unseren ersten Eindrücken vom fernbus Simulator für Playstation 4. Wir waren ja der Meinungs das dieses Programm durchaus unterschätzt wird.

Vor allem freuen wir uns das wir eine adaptive Pre-Alpha Version erhalten haben, die mitwächst bis zum endgültigen Produkt. Während noch vor einer Woche das spiel kaum spielbar war, zumindest was das potentielle Endprodukt anging, haben wir mittlerweile Fahrgäste und komplette Strecken eingebaut. Im ersten Test konnten wir heute von Köln nach Padderborn „gurken“, mehr schlecht als recht, da noch einiges im Spiel fehlt, wie zum Beispiel eine Verkehrs K.I. (uns rammende LKW von der Beschleunigungsspur auf der Autobahn sind schon irgendwo ätzend). Aber der Fernbus Simulator ist ja auch noch in der Entwicklung und hat bisher nicht einmal ein PC Release, wo es definitv zuerst erscheinen wird.

Die PS4 Version ist derzeit noch in weiter ferne, die Playstation VR Version noch mehr. Dennoch ist es spannend wie schnell sich das Spiel inkl. der Pre-Alpha entwickelt. Schaut mal unbedingt in unseren Gamecom Artikel zum Fernbus Simulator rein! Das Spiel ist so detailliert das sich der Blick wirklich lohnt!

