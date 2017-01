Fate/EXTELLA: The Umbral Star ab sofort erhältlich

Fate/EXTELLA The Umbral Star der neue Action Brawler der unter dem Dach von NIS America veröffentlicht wird feiert heute seinen Release in den offiziellen Stores. Entwickler Mervelous Games gibt aber gleichzeitig auch stolz bekannt das sowohl der physische als auch der digitale Release beide in einer limitierten Moon Crux Edition zu haben sind. Diese Moon Crux Edition enthält ein 7,5″x6,3″ Zoll Artbook mit über 100 Seiten und ist genauso wie die Standard Edition ab sofort erhältlich, sowohl digital als auch in den Läden.

Einen ausführlichen Test zum Spiel lest ihr hier: Fate/EXTELLA:The Umbral Star Testbericht

