Farcry 5 Erweiterung befördert euch ab morgen auf den Mars

Bereits morgen erscheint das neue DLC Lost on Mars für Farcry 5. Im kommenden, kostenpflichtigen DLC werdet ihr direkt in Hope County entführt und auf den Mars gebracht. Dort erwarten euch dann

neben fiesen Aliens und wuchtigen Weltraumknarren auch eine neue Storyline mit einigen Stunden Spielspaß. Der DLC ist natürlich teil des Season Pass, kann aber auch einzeln heruntergeladen werden. Nachdem ihr entführt worden seid, was in ländlichen Gegendenden der übertriebenen USA natürlich regelmäßig vorkommt, helft ihr in der neuen Story Nick Rye und seinem Kumpel Hurk dabei eine Alieninvasion der Erde zu verhindern. Im DLC werdet ihr neue Waffen verwenden können wie den Blaster of Disaster oder den Morphinator oder die Hellfire.

Werdet ihr es schaffen die Alieninvasion zu verhindern? Werdet ihr das Übel direkt an der Wurzel platt machen können? Es wird Zeit ein paar Käfer zu zertreten! Bevor ihr zertreten werdet natürlich!

Ein erstes Bild vom DLC und dem Spielprinzip könnt ihr euch direkt hier verschaffen:

Wir wünschen euch viel Spaß bei einem DLC der ein komplett anderes Spiel abliefert als wir es bisher gekannt haben! Gelungene Idee wie wir finden! Was haltet ihr davon?