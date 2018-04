Far Cry 5 – Abspann bereits nach 10 Minuten erreichbar und die erste Stunde im Gameplayvideo

In wenigen Tagen erscheint der neuste Open-World-Shooter der beliebten „Far Cry“-Reihe und wie bereits in „Far cry 4“ werden die Spieler den Abspann in nur wenigen Spielminuten erreichen können. Zudem könnt ihr euch bereits jetzt die erste Stunde aus dem Spiel in einem Gameplay Video ansehen. Die Videos findet ihr unterhalb des Artikels.

Am kommenden Dienstag, den 27.März 2018, wird Ubisoft den Ego-Shooter „Far Cry 5“ für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen. Inzwischen wurden bereits mehrere Gameplayvideos veröffentlicht, die euch einen guten Eindruck davon verschaffen, was im neusten „Far Cry“ Abenteuer auf euch wartet. Die Geschichte spielt in dem kleinen fiktiven Örtchen namens Hope County, im US-Bundesstaat Montana. Als Spieler ist es eure Aufgabe einer kriminellen Sekte das Handwerk zu legen.

Bereits in „Far Cry 4“ bauten die Entwickler eine Möglichkeit ein, das Spiel in den ersten 10 Spielminuten zu beenden. Dafür musste man während eines Essens mit Pagan Min lediglich inaktiv bleiben und sich somit auf den Bösewicht einlassen. In „Far Cry 5“ wird den Spielern nun eine ähnliche Erfahrung geboten, wie das Ganze im Spiel funktioniert, könnt ihr dem unten eingebundenen Video entnehmen.