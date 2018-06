Fallout 76 – Der Multiplayer wird einzigartig

Im Rahmen der E3 2018 wurde der neuste Teil der „Fallout“-Reihe mit dem Namen „Fallout 76“ ausführlich als MMO-Titel vorgestellt. In einem aktuellen Interview mit den Kollegen der Gamereactor äußerte sich Bethesdas Pete Hines zum Online-Titel und versicherte, dass dieser einzigartig sein werde.

„Die Wahrheit ist, dass dieses Spiel nicht das ist, was jeder erwartet oder was jeder direkt denkt“, so Hines. „Ich verstehe, wenn man ‚online‘ hört oder ‚Multiplayer‘ oder ‚PvP‘ hört, dass die Leute denken: ‚Nun, es ist ein MMO‘ oder ‚Es ist ein Frei-für-alle, in dem sich nur jeder gegenseitig abschießt.‘ Und der Fakt ist, dies passt einfach nicht in die Form von allem anderen, da dies Bethesda Game Studios macht.“

Laut Hines solle man sich die großartigen Titel ansehen, die eine einzigartige Singleplayer-Erfahrung liefern. Unter anderem nennt er explizit „Rage 2“, „Doom Eternel“ und „Wolfenstein“, die dem Singleplayer-Modus huldigen würden – genau wie „Fallout 76“.

„Wir sind nicht die Art von Unternehmen und die Art von Entwicklern, die darauf schauen was andere machen und sagen ´oh, lass uns das einfach machen´. Nein, wir werden weiterhin etwas erschaffen, dass sich einzigartig anfühlt in einem Rahmen den noch kein anderes Studio so umgesetzt hat, weil es das beste ist Dinge zu tun und Sachen zu versuchen, welche die Leute einfach nicht versuchen. Wir sprengen die Grenzen und ich denke, sobald mehr und mehr Informationen herauskommen, dass die Leute verstehen werden, dass es keine Massen an Leuten sind, es ist post-apokalyptisch. es werden Dutzende und Dutzende, nicht Hunderte, sein und dass man nicht einfach jemanden haben kann, der einem hinterher jagt und immer wieder und wieder tötet. Das Spiel erlaubt das einfach nicht ─ der PvP ist beinahe mehr ein Herausforderungssystem und nicht einfach jeden zu töten, den man sieht. Wir möchten, dass die Leute ihre Rolle spielen“, erläuterte Hines abschließend.

„Fallout 76“ wird am 14. November 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Alle Vorbesteller werden automatisch zur geschlossenen Beta eingeladen.