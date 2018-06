Fallout 76 – Alles wichtige zur Beta

Zwar steht der genaue Termin der Beta noch aus, aber es ist bereits klargestellt worden, dass die Beta zu „Fallout 76“ zuerst auf der Xbox One stattfinden wird. Weitere Einzelheiten liefert eine aktuelle FAQ.

Alle die sich dazu entscheiden „Fallout 76“ vorzubestellen, die erhalten auch einen garantierten Zugang zur Beta. Ob es auch noch eine andere Möglichkeit geben wird an der Testphase teilnehmen zu können, ist bisher nicht bekannt. Inzwischen wurde ein FAQ auf der offiziellen Seite veröffentlicht, welches weitere Einzelheiten liefert. Demnach startet die Beta zunächst auf der Xbox One und zu einem späteren Zeitpunkt können auch Playstation 4- und PC-Spieler der Testphase beitreten.

Solltet ihr das Spiel Digital über den jeweiligen Store erwerben, so seid ihr automatisch dazu berechtigt an der Beta teilzunehmen und benötigt keine Aktivierung. Wer das Spiel bei einem Einzelhändler erwirbt, der muss zunächst den beigelegten Code über folgenden Link aktivieren. Habt ihr noch kein Bethesda.net-Konto, so müsst ihr euch zunächst eins anlegen. weitere Informationen, wie den Starttermin der Beta, erhaltet ihr dann per E-Mail.

„Fallout 76“ wird am 14. November 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.