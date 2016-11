Fallout 4 VR kommt!

Fallout 4 VR gehörte bereits auf der E3 in diesem Jahr zu einer der größten Ankündigungen die wir hören durften. Leider haben wir aber bis heute, gut und gerne 6 Monate später, kein weiteres Lebenszeichen davon bekommen. Jetzt meldete sich allerdings Todd Howard via Glixel zu Wort und verkündete das wir weiterhin mit der VR Version des Spieles rechnen dürfen.

„Das Versprechen von VR ist es in einer virtuellen Welt zu stehen. Die Kernerfahrung sollte es sein das ihr das Headset aufsetzt und euch in der Welt von Fallout 4 wiederfindet, einer Welt in der jedes Pixel genauso cool ist wie es sein sollte. Wenn wir das erstmal geschafft haben werden wir sehen wo uns das hinführen wird…“

Natürlich hoffen wir weiterhin darauf das Fallout 4 VR noch 2017 erscheinen wird, nach dieser Äußerung hingegen scheint Bethesda noch lange nicht so weit zu sein wie man sich das erhofft haben mag. Allerdings kann man das auch als Auslegungssache bezeichnen. Wir erachten es als weniger fraglich ob Fallout 4 VR auch für Playstation VR erscheinen wird, wir glauben ja eher nicht wirklich dran.

