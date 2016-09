Fallout 4 – Modsituation noch in Arbeit

Aufgrund der Tatsache das Fallout 4 Mods bisher noch komplett ausgeschlossen sind was die Konsolengeschichte angeht scheint es Bethesda am Herzen zu liegen die Situation immer noch klären zu wollen. So wie es aussihet will man sietens des Entwicklers immer noch Mods für PS4 zualssen, sieht aber dennoch Probleme damit. Während Mods auf der X-Box One schon Gang und Gäbe sind stellt sich natürlich die Frage welche Schwierigkeiten bei der Konsole unserer Wahl bestehen. Aktuell gibt es seitens Bethesda zwar die Aussage das man alles Mögliche diskutieren würde um Mods für PS4 doch noch durchzusetzen, aber welche Maßnahmen, Einschränkungen oder Möglichkeiten es da geben soll ist immer noch ungeklärt. Bethesda äußert sich auch nicht im Detail.

So wie es im Moment aussieht scheint Sony das Problem bei den Mod Diskussionen zu sein, denn Sony scheint die Mods zu blockieren, während Bethesda durchaus bereit ist die Mods für PS4 zu portieren und Microsoft auch keinerlei Schwierigkeiten hat. Schade irgendwie, wo doch das Spiel schon auf PS4 schon einen gewissen Kultstatus erreicht hat. Das ist aber wohl auch dem extremen Hype um Fallout 4 geschuldet der lange Zeit das Spiel gefördert hat owbohl es keinerlei offizielle Meldungen dazu gab.

Wir denken:

Fallout 4 ist ein geniales Spiel, Mods wären genauso genial, vor allem auf PS4, auf X-Box und PC dürfen wir ja schon auf die abgefahrensten Mods zählen und uns immer wieder über neue freuen!

