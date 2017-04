Exklusiver VR-Shooter Farpoint hat den Gold-Status erreicht

Sowohl Publisher Sony Interactive Entertainment als auch Entwickler Impulse Gear verkündeten heute stolz den Gold-Status ihres kommenden Playstation VR-Shooters Farpoint. Somit ist der Titel fertiggestellt und der Veröffentlichung am 18.Mai 2017 steht nichts mehr im Wege.

Passend zur Ankündigung der Fertigstellung veröffentlichte man auch einen neuen Story Trailer, den wir unterhalb des Artikels für euch eingebunden haben. Ihr könnt den Titel mit dem ganz gewöhnlichen Dualshock 4 – Controller spielen, doch die Entwickler legen euch nahe diesen mit dem VR-Ziel-Controller zu erleben, da die Spielerfahrung dadurch deutlich gesteigert wird.

„Die Interaktion mit dem PS VR-Ziel-Controller war uns wirklich wichtig. Wir haben eine witzige, gestenbasierte Bewegung eingebaut, mit der man die Waffe wechseln kann, indem man hinter seinen Rücken greift. „Wir wollten, dass man beim Spielen das Gefühl hat, als würde man in einem Paintball-Match oder einem ähnlichen Spiel sein – in dem man auf seine Umwelt reagiert, vor Feinden in Deckung geht, um die Ecke schaut, ganz so wie im realen Leben. Ihr werdet in das Spiel hineingesogen und erlebt ein noch aufregenderes und immersiveres Spielerlebnis.“, so die Verantwortlichen.

Es wird auch ein Bundle-Paket angeboten, welches das Spiel Farpoint und den zuvor erwähnten VR-Ziel-Controller beinhaltet.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…