Eve Valkyrie im Test: Die Rückkehr der Dogfights in VR

Das waren noch Zeiten als wir gegen die Kilrathi in den Krieg gezogen sind, grausame Katzenwesen, die uns vor vielen vielen Jahren mal den Schlaf geraubt haben. Seither gab es kaum brauchbare Space Dogfight Spiele. Schon garnicht mit diesem Kultstatus den Wing Commander damals hatte. Eve Online hingegen hat seit Jahren das gleiche Potential, allerdings gab es das Spiel bisher nicht auf der Konsole. Jetzt kommt allerdings zusammen mit Playstation VR Eve Valkyrie auf die Konsole.

In Eve Valkyrie fliegt ihr für eine Seperatistengruppe und taucht ein in einen Kampf um Leben und Tod. Das Ganze funktioniert sogar Plattformübergreifend und nicht nur auf Playstation 4, sondern ihr spielt auch mit Spielern zusammen die vielleicht eher auf dem PC spielen, denn Eve Valkyrie gibt es schon eine ganze Weile lang, hauptsächlich aber für Oculus Rift. Wir haben uns Zeit genommen und Eve Valkyrie ausführlich getestet. Auf den folgenden Seiten lest ihr alles über unseren großen Eve Valkyrie Test >>Hier gehts weiter<<

