Eve Online wird Free 2 Play Titel – Was sich jetzt ändert

Eve Online ist nicht nur eines der interessantesten sondern auch eines der teuersten Spiele die man sich antun kann. In machen Weltraumschlachten werden teilweise Schiffe im Wert von mehreren hunderttausend Euro zerstört oder zumindest schwer beschädigt. Natürlich scheuen viele neue Spieler das Spiel alleine aufgrund dieser Aussagen, die in der Fachpresse natürlich immer gerne für Sensationsmeldungen hergenommen wird. Die Entwickler haben hin und her überlegt was man machen kann und sich für ein Free 2 Play Modell entschieden.

Nun ist das alleine schon Grund genug einen Aufschrei durch die Community zu jagen Neue Spieler können sich in Zukunft im Free 2 Play Modell zwischen 2 neuen Klonklassen entscheiden. Einmal der Alpha Klon, der auf seine Rasse beschränkt sein wird, nur Klasse 1 Zerstörer oder Frigatten fliegen kann und auch zum Handelssystem nur den grundlegenden Zugang bekommt. Der Omega Klon hingegen wird weiterhin Geld kosten. Dieser hat dann keine Beschränkungen.

Wenn ihr nun euer Abo kündigt oder nicht mehr verlängert, wird euer jetziger Charakter auf die Alpha-Stufe zurückgestuft. Ihr könnt euren Account dann weiter nutzen, aber mit den typischen Alpha Beschränkungen. Praktischerweise werden eure Skills aber nicht gelöscht, sondern lediglich auf Eis gelegt. Entschließt ihr euch das Abo wieder abzuschließen ist euer alter Charakter wieder zurück. Somit sind kostenfreie Urlaube und Auszeiten kein Problem mehr.

Die Omega Klone sind im Prinzip das gleiche wie die aktuellen Charaktere, für die sich durch die Umstellung natürlich nichts ändern wird! Die Macher von Eve Online erwarten sich auf diese Weise eine Menge neuer Spieler. Vermutlich wird das Ganze aber auch für die Playstation sinnvoll. Es ist immer noch realtiv schwer Abomodelle auf Konsole zu verkaufen, zusätzlich zum kostenpflichtigen Online Gameplay und jeder Menge bezahlter DLC´s. Das Eve Universum ist nämlich mittlerweile auf die Konsole portiert worden. Als Eve Valkyrie auf der Gamescom vorgestellt, konnten wir uns schon einen ersten Eindruck vom PS-VR Erlebnis mit Eve verschaffen. Auch ein einfacher Shooter mit dem Titel Eve Gunjack wurde von uns auf der Gamescom getestet.

