Erwartet kein Beyond Good and Evil 2 zur E3

Seitdem wir etwas über Beyond Good and Evil 2 gehört haben ist schon eine Weile her, letztes Jahr im Oktober meldete sich Michael Ancel, Schöpfer der beliebten Rayman Reihe und des hochgelobten ersten Teils Beyond Good and Evil, über Instagram und veröffentlichte einige Artworks zur Fortsetzung. Im gleichen Monat kündigte dieser den zweiten Teil an und gab zu verstehen, dass man nur auf die richtige Technik gewartet habe um Beyond Good and Evil 2 zu realisieren. Demnach sei man voll mit der Vor Produktion des Titels beschäftigt.

Nun wurde Ancel von einem Fan über Instagram zu Beyond Good and Evil 2 befragt, ob der Titel in irgendeiner Art und Weise auf der E3 2017 einen Auftritt haben werde und dieser erwiederte die Frage nicht mit einem einfachen -Nein- sondern sagte folgendes zum Thema:

„Mhhh, bin mir nicht sicher ob die E3 der beste Zeitpunkt wäre Bg&e 2 zu präsentieren, aber wir arbeiten am Titel, also vielleicht später in diesem Jahr, solltest du was davon hören!“

Beyond Good and Evil 2 wurde bereits auf der E3 2008 zum ersten Mal enthüllt und es ist erfreulich zu hören, dass wir bald neues dazu hören werden, auch wenn es nicht schon im nächsten Monat auf der E3 2017 der Fall sein wird. Aber das Jahr hält noch ein paar Events für uns Gamer bereit, vielleicht sehen wir etwas auf der Paris Games Week, der Playstation Experience 2017 oder bereits auf der Gamescom, wer weiß oder aber es wird was an einem gewöhnlichen Freitag (wie im Falle von Far Cry 5) präsentiert.

Beyond Good and Evil 2 hat noch kein Erscheinungsdatum und es ist nicht bekannt auf welchen Plattformen der Titel erscheinen soll, zuletzt hieß es, dass es ein Exklusivtitel für die Nintendo Switch werden könnte. Entwickelt wird das Spiel bei den Mannen von Ubisoft Montpellier.