Erstes Gameplay zu „Psychonauts 2“ enthüllt

Die Verantwortlichen von Double Fine Productions haben bereits im letzten Jahr bekanntgegeben am 3D-Platformer „Psychonauts 2“ zu arbeiten und im Juni diesen Jahres sind die Entwickler in die Vollproduktion übergegangen. Heute verkündeten die Entwickler einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung und sind in der Lage uns erstes Gameplay Material zu präsentieren. Den etwas über 14 Minuten langen Clip haben wir unterhalb des Artikels für euch bereitgestellt.

Somit können wir einen Blick auf den „First Playable Build“ werfen, in welchem die gemeinsame Arbeit der unterschiedlichen Bereiche Art, Animation, Engine, Design und Cinematic erstmalig miteinander verbunden wird, sodass dabei die erste Spielbare Version herauskommt. Im Gameplay Clip können wir bereits Quests, Kämpfe, Bewegungen, Dialoge und auch eine Zwischensequenz sehen. Laut Lead Director Zak McClendon soll der Bereich, welchen wir im Video zu sehen bekommen, im fertigen Spiel bis zu 90 Minuten an Spielzeit bieten, wobei er anmerkt, dass hier noch viel Arbeit vor den Entwicklern liegt. Darüber hinaus hat auch der Komponist Peter McConnell damit begonnen die Musik für „Psychonauts 2“ zu schreiben.

„Psychonauts 2“ soll 2018 für Playstation 4, Xbox One, PC, Mac und Linux veröffentlicht werden. Einen genauen Erscheinungstermin gibt es bisher nicht.